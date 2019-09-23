2019/09/23 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قدم وزير التعليم في ليبيا عثمان عبد الجليل، اعتذارا للطالبة العراقية صفاء ثائر حماد حماد، عن عدم إدراج اسمها ضمن قائمة العشر طلاب الأوائل في امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019 بالرغم من أنها فعلاً من العشر الأوائل وذلك لأن جنسيتها غير ليبية.وأوضح عبد الجليل في رسالة الاعتذار التي وجهها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالوثيقة”.. اعتذار رسمي من وزير التعليم الليبي لطالبة عراقية ) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالوثيقة”.. اعتذار رسمي من وزير التعليم الليبي لطالبة عراقية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).