إيران تفرج عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة

2019/09/23 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أفرجت إيران عن ناقلة النفط السويدية "ستينا إمبيرو" التي ترفع علم بريطانيا وتحتجزها منذ 19 تموز.

وأعلن المتحدة باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن طهران أفرجت عن ناقلة النفط السويدية التي كانت ترفع العلم البريطاني عند احتجازها قبل أكثر من شهرين.



وأفاد ربيعي خلال مؤتمر صحافي بأن "الاجراءات القانونية انتهت وبناء على ذلك، تم استكمال تهيئة الظروف التي تسمح بالإفراج عن ناقلة النفط وبات بإمكانها الإبحار".وكان الرئيس التنفيذي للشركة السويدية المالكة للناقلة إريك هانيل أعلن أنه تلقى معلومات باحتمال حصول ذلك الأحد 22 أيلول.واحتجز الحرس الثوري الإيراني الناقلة بعد أسبوعين، في الرابع من تموز، من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية [غريس 1] قبالة سواحل منطقة جبل طارق قبل أن تفرج عنها سلطات المنطقة.وتزامن ذلك مع استيلاء الحرس الثوري لبعض الوقت على ناقلة ثانية قبل أن يفرج عنها.





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