2019/09/23 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، رئيس هيئة التقاعد الوطنية أحمد عبد الجليل الساعدي.

وبحسب بيان المكتب الاعلامي للحلبوسي تلقت [اين] نسخة منه، إنه "جرى خلال اللقاء مناقشة تسريع إجراءات المتقاعدين والشهداء والجرحى، والتأكيد على تطبيق القوانين النافذة التي تنصُّ على حقوقهم التقاعدية".كما حثَّ الحلبوسي على "بذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين"، مبينا "دعم مجلس النواب للهيئة في تسهيل الإجراءات المتبعة لإنجاز المعاملات التقاعدية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يحث الساعدي تسريع إجراءات المتقاعدين والشهداء والجرحى) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يحث الساعدي تسريع إجراءات المتقاعدين والشهداء والجرحى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).