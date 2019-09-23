2019/09/23 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ خطوة برس اصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الاثنين، ثلاثة احكام بالسجن بحق تاج رمخدرات ومتهمين بحيازة المواد المخدرة في المحافظة.وقال اعلام شرطة ذي قار في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكما بالسجن 7 اعوام وغرامة مالية قدرها (10) ملايين دينار عراقي بحق المدان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جنايات ذي قار تصدر احكام بحق ثلاثة مدانين بالمتاجرة وحيازة المواد المخدرة وكالة خطوة برس.

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