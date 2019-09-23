المحكمة الاتحادية: قضايا الفساد ليست من اختصاصنا ولا توجد لدينا دعاوى متأخرة

2019/09/23 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

نفت المحكمة الاتحادية العليا، اختصاصها النظر في قضايا المال العام.

وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك، في بيان تلقت "العهد نيوز"، نسخة منه، اليوم

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