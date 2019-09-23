بالصور.. استقبال رسمي لعبدالمهدي من قبل الرئيس الصيني

2019/09/23 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بدأت اليوم الاثنين، مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي والوفد المرافق له ، من قبل نظيره رئيس مجلس الدولة الصيني السيد

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