قاسم الاعرجي يؤدي اليمين نائبا في البرلمان

2019/09/23 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- افاد مصدر برلماني، اليوم الاثنين، بان قاسم الاعرجي أدى اليمين الدستوريو نائبا في مجلس النواب.

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