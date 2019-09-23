بدء مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس مجلس الوزراء من قبل نظيره الصيني لي كه تشاينغ

2019/09/23 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي والوفد المرافق له اليوم الاثنين، من قبل نظيره رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشاينغ في قاعة الشعب الكبرى.

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