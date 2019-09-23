الحلبوسي يهنئ قارئ ضرير من نينوى لحصوله المركز الثالث بحفظ القرآن عالمياً

2019/09/23 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، بالتهنئة للقارئ أحمد جار الله لحصوله على المركز الثالث في حفظ القران عالميا وهو ضرير من محافظة نينوى.

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