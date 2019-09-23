مصرع 5 نساء بحادث سير في قضاء ابو الخصيب جنوبي البصرة

2019/09/23 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر في دائرة صحة البصرة اليوم الاثنين ” عن مصرع خمس نساء بحادث سير مروري وقع على الطريق الخارجي لقضاء ابي الخصيب جنوب المحافظة .وذكر المصدر ” ان حادث سير وقع بالقرب من المعهد الصناعي على طريق ابي الخصيب – فاو جنوب المحافظة اثر إصطدام سيارة حمل كبيرة ( شاحنة ) مع سيارة […]

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