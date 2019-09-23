الحلبوسي يؤكد دعم البرلمان لهيئة التقاعد الوطنية في تسهيل الإجراءات المتبعة لإنجاز المعاملات التقاعدية

2019/09/23 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن دعم البرلمان لهيئة التقاعد الوطنية في تسهيل الإجراءات المتبعة لإنجاز المعاملات التقاعدية.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب , ان الحلبوسي استقبل اليوم رئيس هيئة التقاعد الوطنية أحمد عبد الجليل الساعدي , وجرى خلال اللقاء مناقشة تسريع إجراءات المتقاعدين والشهداء والجرحى والتأكيد على تطبيق القوانين النافذة التي […]

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