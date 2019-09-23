زيارة عبد المهدي إلى الصين.. هل ستجني ثمارها أم أنها تتحول إلى ذكريات مماثلة لزيارة المالكي إلى كوريا

2019/09/23 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ما بين زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الصين وزيارة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي الى كوريا الجنوبية لم يختلف سوى الزمن، كلاهما زارا الدول التي تعد من بين أكبر اقتصادات العالم، عبد المهدي ذهب إلى الصين يوم 19 أيار 2019 مترأسا وفدا قوامه 52 مسؤولا بين تنفيذي ومستشار ورجال أعمال […]

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