2019/09/23 | 15:31

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بالصور..



اخماد حريق اندلع في حاوية للمواد الاحتياطية للعجلات في البصرة

الاثنين

23

أيلول

2019 :

03:22 pm

14

فرق الدفاع المدني تخمد حريق اندلع في حاوية تحتوي على مواد احتياطية

للعجلات داخل الحي الصناعي بمركز محافظة البصرة

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