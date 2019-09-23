ظريف يتحدث عن تحالف الامل

2019/09/23 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف خلال مؤتمر

صحافي في نيويورك ان الرئيس الايراني حسن روحاني

سيدعو السعودية خلال كلمته في الأمم المتحدة للمشاركة في تحالف

الأمل لتوفير أمن الملاحة في الخليج ومرور الطاقة من مضيق هرمز.

واضاف ان الطريق الوحيد أمام أوروبا للتعامل مع ايران هو عصيان

أوامر أمريكا.

وتابع ان الأوروبيون لم يلتزموا بأي من تعهداتهم النووية.

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