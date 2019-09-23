2019/09/23 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسلحون يقتلون مدنيا بأسلحة كاتمة جنوب شرق بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/23 | 15:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلحون يقتلون مدنيا بأسلحة كاتمة جنوب شرق بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلحون يقتلون مدنيا بأسلحة كاتمة جنوب شرق بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).