رؤية برلمانية: استهداف مقرات الحشد الشعبي لن يتوقف لهذه الاسباب

2019/09/23 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رأى تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، اليوم الاثنين، ان استهداف مقرات الحشد الشعبي في العراق "لن يتوقف".وقال القيادي في التيار، النائب حسن خلاطي، لشفق نيوز، ان "استهداف مقرات الحشد الشعبي في العراق، لن يتوقف وهذه القضية فيها عدة ابعاد، منها خلط الاوراق في المنطقة وابعاد قضايا التوافق والأمن والهدوء عنها وادخالها في تشنج اضافي وهذا الأمر بحاجة الى وقفة جادة".وبين خلاطي ان "مجلس النواب العراقي، في وقت سابق، شكل لجنة نيابية من رؤساء الكتل السياسية ولجنة الأمن والدفاع البرلمانية لمتابعة ومراقبة الاجراءات الحكومية المتعلقة بحماية العراق واجوائه وسيادته، ونحن لغاية الساعة ننتظر وصول التقرير النهائي".وشدد ان "العراق بحاحة الى حماية اجوائه، والاستعانة بما يستطيع من أجهزة حماية الاجواء للحفاظ على سيادة العراق واستقراره".

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