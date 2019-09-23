حقوق الانسان النيابية تخاطب الحكومة لتزويدهـا باحصاءات رسميـة عن نزلاء سجـن بادوش

2019/09/23 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطبت لجنة حقوق الانسان النيابية الحكومة ووزارة العدل لتزويدها بقاعدة بيانات واحصاءات رسمية عن اعداد واسماء الضحايا من نزلاء سجن بادوش في الموصل .وقال نائب رئيس اللجنة قصي الشبكي في مؤتمر صحفي ان ” اللجنة وصلتها مجموعة مناشدات من منظمات مدنية وعوائل وشخصيات اكاديمية ومجتمعية حول ملف معتقلي سجن بادوش البالغ عددهم نحو 3 […]

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