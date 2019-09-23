الحلبوسي يبحث مع العطية تأهيل طرق الحج البري

2019/09/23 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ خالد العطية ونائبه الشيخ سامي المسعودي.

وجرى خلال اللقاء بحث ملف تأهيل طرق الحج البري للاستفادة منه خلال مواسم الحج والعمرة، ومناقشة توفير التخصيصات المالية المناسبة التي تتلاءم مع طبيعة عمل الهيئة وتسهم في تقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين.

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