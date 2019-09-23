2019/09/23 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس بدأت مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والوفد المرافق له، اليوم الاثنين، من قبل نظيره رئيس مجلس الدولة الصيني السيد لي كه تشاينغ في قاعة الشعب الكبرى.وذكر بيان لمكتب عبد المهدي اطلعت عليه “خطوة برس”، انه “تم عزف السلام الجمهوري للبلدين، وفتش الرئيسان حرس الشرف، وكان عبد المهدي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



مراسم استقبال عبد المهدي من قبل نظيره الصيني وكالة خطوة برس.

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