الاعرجي يؤدي اليمين الدستوري نائبا في البرلمان

2019/09/23 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأدى وزير الداخلية السابق قاسم الاعرجي، اليوم الاثنين، اليمين الدستوري نائبا في البرلمان.

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