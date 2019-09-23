استشهاد خبير المتفجرات بانفجار عبوة ناسفة اثناء محاولة ابطالها في ديالى

2019/09/23 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستشهد خبير المتفجرات في شرطة ديالى بانفجار عبوة ناسفة بأطراف بعقوبة .وقال مصدر امني ان خبير المتفجرات في شرطة ديالى استشهد في انفجار عبوة ناسفة أثناء محاولته تفكيكها قرب قرية الرعاية بأطراف بعقوبة مركز محافظة ديالى .واضاف ان الجثة نقلت الى دائرة الطب العدلي .

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