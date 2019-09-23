2019/09/23 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استضافت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الاثنين، سفير اليابان في بغداد ناوفومي هاشيموتو لمناقشة العديد من المواضيع الاقتصادية المشتركة.

وقالت اللجنة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "اللجنة وبرئاسة النائب احمد سليم الكناني وحضور اعضائها، استضافت السفير الياباني في بغداد ناوفومي هاشيموتو".

واضافت "ناقش اللقاء العديد من المواضيع الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، منها قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، فضلا عن تسهيل عمل الشركات اليابانية في العراق".

من جانبه نوه هاشيموتو الى "رغبة الكثير من الشركات اليابانية المختصة بمجال الطاقة للعمل في العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تستضيف السفير الياباني في العراق) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تستضيف السفير الياباني في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).