نائبة عن البصرة تطالب بتعويض المتضررين جراء التلوث فيها

2019/09/23 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالبت النائبة عن محافظة البصرة زهرة البجاري، اليوم الاثنين، بتعويض المتضررين جراء التلوث في المحافظة والخسائر الاقتصادية في الثروة الحيوانية والزراعية، فيما دعت الى اطلاق المشاريع الخدمية فيها.

وقالت البجاري في مؤتمر صحفي عقدته بمجلس النواب وحضرته "الغد برس" نسخة منه إن "البصرة تعرضت في العام 2018 الى خسائر كبيرة بسبب ارتفاع المد للسان الملحي الذي وصل الى اعالي المحافظة، والتلوثات البيئية الاخرى من شمال العراق ومناطق الوسط والجنوب".

واضافت طهذه التلوثات والمد الملحي الذي اجتاح شط العرب وروافده ادت الى خسائر كبيرة اجملتها وزارة البيئة رسميا في ايلول الحالي، إذ بلغ مجموع الخسائر الاقتصادية ومنها المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية اكثر من 580 مليار و23 مليون دينار".

وبينت ان "هذه الخسائر لا تتضمن الاضرار الصحية للانسان والاضرار التي لحقت بالبنى التحتية والمشاريع الزراعية والصناعية ومحطات تصفية وتحلية مياه الشرب، بل تعدت هذا الرقم كثيرا، وهناك اكثر من 180 الف حالة دخلت المستشفيات في البصرة بسبب التسمم والتلوث البيئي".

وطالبت الحكومة بـ"تعويض المتضررين واطلاق المشاريع الخدمية التي من شأنها معالجة وضمان عدم تكرار هذه المأساة وإدراج فقرة خاصة ضمن الموازنة العامة 2020 لتعويض المتضررين واطلاق المشاريع الخدمية في البصرة".

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