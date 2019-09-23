عاجل ... أنباء عن تهكير صفحة إحدى البنوك العراقية والسيطرة على الفيزا والكي كارت

2019/09/23 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

دعا خبراء اقتصاديون البنك المركزي الى توضيح حقيقة انباء تهكير احد حاسبات احدى البنوك العراقية والسيطرة على نظامي الكي كارت والفيزا كارت

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