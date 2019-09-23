لجنة الطاقة النيابية تزور المعتصمين المطالبين بالتعيين وتبحث مع مسؤولي النفط تحقيق مطالبهم

2019/09/23 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

زارت لجنة النفط والطاقة برئاسة النائب هيبت الحلبوسي وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، المعتصمين أمام مبنى وزارة النفط من خريجي هندسة النفط المطالبين

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