الوقوف على قدمٍ واحدة

2019/09/23 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيسان سليم رأفت

أشعرُ بأنَّ فكري مشوشٌ كتلفازٍ قديمٍ....يحتاجُ لمن يضربَهُ على رأسهِكي يفهمَهُ الآخرون أتذكرُ يوماً أنني وقفت على المسرح ِلأُعلّم الجمهورَ كيف يقولُ شكراً وخصصتُ وقتاً لطلابيأُعلمهم طرقَ الإعتذارِتعرضتُ لثمانِ عملياتٍ جراحيةٍ وما زلت أجيدُ الوقوفَ على قدمٍ واحدة كلُّ يومٍ أقولُ لنفسي شكراً أمام المرآة كأنَّني أشكرهُ هو ...ذاك الذي كانَ يداري حزنَهُ بالأغانيوبصوتهِ الذي يشبهُ الغروبَ في تشرين حتى تعلمتُ منهُ ..كيفَ أداري الحزنَ بالدمعِ الباردِلكنَّني فشلتُ لأكثر من مرةٍوأنا أحاولُ بطريقةٍ ماأنْ أبتلعَ الأرقَ الكامنَ خلفَ نظارتهِحاولتُ أن أُحْيي كلَّ النصوصِ الميتةَ بداخلهِوكلَّ الورودِ التي عادَ إليّ بها خائباً ولَم أكنْ بجانبهِ .....



لقد أحببتهُ نيابة عن كلِّ الأيامِ التي خذلتْهُ ومضتْ .....حتى أكلني الحزنُ .....لأنَّه لم يعد يلاحظُ تفاصيلي كما كانَهو كلُّ الأشياءِ التي خسرتها مجتمعةً في الأماكنِ والمدنِ التي لم أتمكن أنْ أحيا فيها أنتظرتهُ دونَ محطةٍ .



الجماداتُ ذابت من تلقاءِ نفسِها معَ كلِّ سلامٍ يرسله لي .....حتى أيقنتُ أنَّ حزني لم يكنْ مدللاً وتاهَ مني كأطفالِ الشّوارعِ وهم يطوفون حول إشاراتِ المرورِفي زوايا المنازِل بجانبِ الفقراءِ الجائعين عندَ مراسمِ الوداعِ وفي المقابرِ الضّيّقةِعندَ أدراجِ المسارحِ التّعيسةِ على طاولاتِ حفلاتِ الزّفافِ في قصائدِ المدنِ التي تضجُّ بالحروبِمع الأسماءِ والتواريخِ التي حُفرت على جذوعِ الأشجارِ تحتَ الشبابيكِ المُغبرةِ والشرفاتِ القديمةِوعلى أبوابِ المستشفيات.



لم يكنْ حزني مدللاً عندما انطفأ صوتي مع صفاراتِ الإنذارِ والجدرانِ المسكونةِ بصوتِ الراحلينسوف تنتهي بي الطّريقعندما تُصابُ ذاكرتي بالشلّلِوذاك الحلمِ اللعينِ الذي يراودُني كلّ ليلةٍ، فأرى تساقطَ أسناني في يدي كلها،حينما أفزعُ من نومي على صوتِ المنبهِفأعضُّ على شفتي فلا أشعرُ بالألمِ كمصابٍ بالسكريأركضُ بكلِّ أجزأئي أتفحصُها في المرآةِلأضحك بعلوِ غبائي أيَّ جبن ٍهذا الذي يحتلُ عقلي ولا يدعني أتفحصُ أسناني وانا في مكاني !؟

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