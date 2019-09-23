أعاصير أحلام و تساؤلات

2019/09/23 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د/منى فتحى حامد

تعددت التساؤلات حول مشكلات مختلفة من حولنا،تلازم حياتنا اليومية،نأمل فى الوصول لحلول إليها فى وقتٍ ما ..



و منها : ( 1 ) **التلوث السمعيكالاستماع للأغنيات وللمفردات وللموسيقى الهابطة،التى لا ترتقي بالثقافةوالفنون أوالتربية،الهادفة إلى الصخب والرنين والضوضاء المرتفعة،التي تنمى رداءة الاحساس والذوق لدى مُستمعيها ..( 2 ) **التلوث البصريالناتج عن إلقاء المخلفات فى الطرق، والضرر والإتلاف بالمواصلات العامة والتصحر،كل ذلك بجانب أدخنة المصانع والناتجة من احتراق قش الأرز خاصةبالأراضي الزراعية،فتتوالى عنها الإصابةبالأمراض وعدم نقاء الهواء اللازم للتنفس ..( 3 ) **الزواج المبكر المنتشر بالريف إلى حدٍ ما،فينتج عنه ارتفاع نسب الطلاق و المشاكل الأسرية، المصاحبة لعدم التكافؤ بين الزوجين من تفكير و حوار و دراية، وعدم تحمل المسئولية ومواجهة الحياة..( 4 ) **السوشيال ميديا واتساع أُفُقها وانتشارها،مما نتج عنها انخفاض الحوار والمناقشة بين الأفراد تحت أسقف واحدة،أى كيان الأسرة و ترابطها أصبح هامشي، سابحاً نحوالمتطلبات وتوفير الاحتياجات فقط،والبعد تدريجيا عن رواسخ وثوابت مجتمعية من عادات وقيم وتقاليد،انفتاح دون عناية واهتمام بالمفاهيم الصحيحة، حرية بلاقيود أو رقابة والتقليد بِأخذ اللامناسب مع رغباتنا ومجتمعاتنا..( 5 )**الدروس الخصوصيةوتأثيرها على المعلم من ناحيةالاهتمام بتوصيل المعلومةإلى الطالب،وضميره المهني الهادف إلى استفادةوتعلم التلميذ،دون النظر للدخل المادي،و مدى تأثير الدرس الخصوصي أيضاًعلى الطالب،مما به من عبء وتكاليف باهظةمادية على الأسر محدودة الدخل،وتكثيف المادة الدراسيةفى أزمنة بسيطة جداً واثرائها على الطالب ..

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