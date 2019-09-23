النصر لعبد المهدي: كن أكثر شجاعة

2019/09/23 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- دعت النائب عن كتلة النصر النيابية ندى شاكر جودت، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى ان يكون اكثر شجاعة لحفظ المؤسسات الامنية من تسييس الكتل والاحزاب.وقالت جودت في تصريح لـ/SNG/، ان “هناك مجموعة من الكتل والاحزاب هي التي تدير المناصب في مؤسسات الدولة”، مبينا ان “الاحزاب هي التي تسمي الدرجات الخاصة ...

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