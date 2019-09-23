2019/09/23 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Z8XBAMEpJ0I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حي البساتين - واقعها الخدمي يشير الى عكس اسمها) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حي البساتين - واقعها الخدمي يشير الى عكس اسمها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).