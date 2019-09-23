جنايات الكرخ تقضي بالإعدام لـ9 ارهابيين اشتركوا بتفجير وزارة العدل

2019/09/23 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة الجنايات في الكرخ, اليوم الاثنين, حكما بإعدام تسعة إرهابيين أدينوا بالاشتراك في تنفيذ التفجير الإرهابي الذي استهدف وزارة العدل 2013.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في استئناف الكرخ في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" محكمة الجنايات نظرت دعوى تخص التفجير الإرهابي الذي طال وزارة العدل في أيار 2013 وخلف نحو مئة من الشهداء والجرحى".واضاف، ان" الإرهابيين اعترفوا في دوري التحقيق والمحاكمة بأن الجريمة كانت منظمة ومعدة لاستهداف أكبر عدد من الضحايا وتخريب مؤسسات الدولة وفق مشروع إرهابي يهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد".واشار الى ان" المحكمة أصدرت حكمها ضد المدانين بالإعدام شنقا حتى الموت استنادا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب".انتهى..م.م

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