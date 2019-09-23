2019/09/23 | 16:00

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بالصور..



الاستقبال الرسمي لرئيس الوزراء من قبل نظيره الصيني

العراقسياسة

بالصور..



الاستقبال الرسمي لرئيس الوزراء من قبل نظيره الصيني

الاثنين 23 سبتمبر 2019 - 15:09

عبد المهدي في الصين

الصور..

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