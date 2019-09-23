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بالصور.. الاستقبال الرسمي لرئيس الوزراء من قبل نظيره الصيني


بالصور.. الاستقبال الرسمي لرئيس الوزراء من قبل نظيره الصيني
2019/09/23 | 16:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالصور..

الاستقبال الرسمي لرئيس الوزراء من قبل نظيره الصيني

العراقسياسة

بالصور..

الاستقبال الرسمي لرئيس الوزراء من قبل نظيره الصيني

الاثنين 23 سبتمبر 2019 - 15:09

عبد المهدي في الصين

الصور..

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