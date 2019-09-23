شاهد.. وزارة الشباب تحول المنتديات الرياضية الى مشاريع تجارية

2019/09/23 | 16:02

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وزارة الشباب تحول المنتديات الرياضية الى مشاريع تجارية

استثمار المنتديات الرياضية في محافظة النجف الاشرف وتحويلها الى

مشاريع تجارية ، امر لقي انتقادات واسعة من الاوساط الرياضية في

المحافظة ، كون هذه المنتديات تحتضن العديد من الطاقات الشبابية

الموهوبة.

تقرير: احمد العكايشي

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