2019/09/23 | 16:02

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دول غربية تعبر عن مخاوف شديدة بشأن سجل حقوق الإنسان السعودي

أبدت 24 دولة أغلبها أوروبية قلقها العميق يوم الاثنين بشأن تقارير عن

تعذيب واحتجاز غير قانوني ومحاكمات غير عادلة لنشطاء منهم نساء

وصحفيون في السعودية.وهذا هو ثاني بيان مشترك يقرأ أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم

المتحدة في جنيف خلال ستة أشهر بعد أول توبيخ على الإطلاق للسعودية في

المجلس في مارس آذار.وقال دبلوماسيون إن سفيرة أستراليا سالي مانسفيلد قرأت أمام المجلس

البيان الأحدث والذي كانت من بين الدول الموقعة عليه كذلك بريطانيا

وكندا وألمانيا وبيرو.

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