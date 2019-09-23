الزراعة النيابية تؤكد دعمها للمنتج المحلي والثروة الحيوانية بشرط تعاون المستثمرين

2019/09/23 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، الاثنين، مضيها في دعم المنتج المحلي والثروة الحيوانية بشرط تعاون المستثمرين، مبينةً أنها طالبت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بمنح المستثمرين قروضاً ميسرة دون فوائد لتطوير قطاع الثروة الحيوانية.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "سبق وأن صدر قرار نيابي بمنع استيراد ثمانية منتجات منها الثروة الحيوانية ومنع استيراد البيض الأحمر والأبيض والأسماك والدجاج المبرد والحي".

وأكد الشمري قائلاً: "ماضون بدعم المنتج المحلي والثروة الحيوانية والقطاع الزراعي على أن يكون هناك تعاوناً من المستثمرين خاصة في خفض أسعار بيض المائدة".وأضاف الشمري: "طالبنا رئيس الوزراء بمنح المستثمرين قروضاً ميسرة دون فوائد لتطوير قطاع الثروة الحيوانية سواء كانت الثروة السمكية أو الدجاج أو بيض المائدة".





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