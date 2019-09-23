الاقتصاد النيابية تستضيف السفير الياباني في العراق

2019/09/23 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضافت لجنة الاقتصاد وشؤون الاستثمار النيابية اليوم السفير الياباني في العراق ( ناوفومي هاشيموتو)، وذلك لبحث قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص ، فضلا عن تسهيل عمل الشركات اليابانية في العراق ./انتهى

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