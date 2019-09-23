تحالفا الفتح وسائرون : سنعمل على تقييم وتقوييم العمل الحكومي وفق المصالح الوطنية

2019/09/23 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد تحالفا الفتح وسائرون بالعمل لتصحيح المسار النيابي والسياسي في الفصل التشريعي الحالي .وقال رئيس كتلة تحالف سائرون نبيل الطرفي في مؤتمر صحفي مشترك مع قيادات تحالف الفتح وممثلين عن سائرون ، ” يعيش العراق والمنطقة تحديات تستوجب منا ارساء اسس النجاح والتطوير البرلماني والسياسي والاجتماعي في شتى المجالات “.واضاف ” بالنظر لاهمية […]

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