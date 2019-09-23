جنايات الرصافة تقرر حكما بالسجن سنتين لاثنين من موظفي اتحاد كرة القدم

2019/09/23 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكما بحبس اثنين من موظفي اتحاد كرة القدم على خلفية الشكوى التي تقدم بها نجم الكرة السابق عدنان درجال والذي زورت اوراقه ترشيحه لمنصب رئاسة الاتحاد.وقال الخبير القانوني طارق الشرع لوكالة وطن للأبناء أن محكمة الجنايات فتحت اليوم اربع قضايا أثنين منها تزوير واخرتين سوء استعمال الاوراق الرسمية وحكمت المحكمة […]

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