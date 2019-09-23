ذي قار: بعد ارتفاع حالات الاصابة بالسرطان، الحكومة المحلية توعز بتوفير الادوية والاجهزة الطبية

2019/09/23 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الحكومة المحلية في محافظة ذي قارعن تسجيل حالات الاصابة بمرض السرطان ارتفاعا ملحوظا في المدينة، اذ بلغ المعدل السنوي للإصابة بالمرض اكثر 4000 حالة، جاء هذا بعد تفقد لجنة الصحة والبيئة صالات مركز الاورام في المحافظةوقالت نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة؛ شيماء عبد الستار الفتلاوي؛ لوكالـة نـون الخبـرية”ان من اهم اسباب انتشار المرض هو التلوث البيئي ومخلفات الحروب التي شهدتها البلاد، بالإضافة الى عدم توفير الادوية في المراكز المتخصصة بعلاج السرطان

واشارت الفتلاوي؛ الى ان المجلس شرعَ الى تحويل مليار دينار عراقي ضمن منحة البترودولار لرفد المركز بالعلاجات والاجهزة الطبية، فضلاً عن تخصيص 10 مليار دينار لإنشاء مركز للاشعاع الكيماوي

وتحرص الفتلاوي؛ بمتابعة ملف مرضى السرطان مع وزارة الصحة بزيادة الملاكات الطبية وتوفير الادوية وبالكميات المخصصة لهم

نبيل العظماوي / وكالة نون خاص

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