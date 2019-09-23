توزيع كهرباء الجنوب : تكشف عن خطتها لعام ٢٠١٩ بتطوير الشبكة في المثنى وتؤكد استمرار العمل بها

2019/09/23 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، الأحد ٢٢ ايلول ٢٠١٩ ، عن مشاريع خطتها لتطوير الشبكة الكهربائية في محافظة المثنى المنجزة و غير المنجزة والمستمرة في تنفيذها خلال العام الجاري . وقال : مدير عام الشركة المهندس ” نشأت كاظم ياسين الكنعاني ” بإن ملاكاته الهندسية و الفنية في فرع توزيع كهرباء المثنى ، باشرت […]

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