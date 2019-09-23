بالصور.. أغرب حفل زفاف في العراق.. شابان يجسدان تلوث مدينتهم عبر حفل زفافهم

2019/09/23 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية: يس عراق حصل “يس عراق” على صور تظهر شاب وشابة كرديان من السليمانية قرروا الزواج والاحتفال في المزابل احتجاجا على تزايد تلوث البيئة في المدينة.

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