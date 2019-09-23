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تحويل جنس الأراضي.. اجراءات مستمرة والزراعة تشكو


تحويل جنس الأراضي.. اجراءات مستمرة والزراعة تشكو
2019/09/23 | 16:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: بغداد..

أكدت وزارة الزراعة، الاثنين، أن عمليات تجريف البساتين والاراضي الزراعية وتحويل جنسها إلى سكني أو تجار...

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