2019/09/23 | 16:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تحويل جنس الأراضي.. اجراءات مستمرة والزراعة تشكو) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
أكدت وزارة الزراعة، الاثنين، أن عمليات تجريف البساتين والاراضي الزراعية وتحويل جنسها إلى سكني أو تجار...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تحويل جنس الأراضي.. اجراءات مستمرة والزراعة تشكو) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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