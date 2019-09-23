لحل مشاكله.. ريال مدريد يلاحق

2019/09/23 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الاثنين، أن إدارة ريال مدريد الإسباني، سلطت أنظارها على نجم شاب، يلقب "بمبابي الجديد".

ولم يبدأ "الملكي" موسمه بأفضل

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