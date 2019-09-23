ماكرون يحذر من توجيه اتهامات حول الهجمات على أرامكو

2019/09/23 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إنه يجب الحذر بشأن توجيه الاتهامات حول الهجمات على منشآت "أرامكو" السعودية.

وشكك ماكرون في إمكانية عقد

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