قاسم الاعرجي يؤدي اليمين الدستوري نائباً في البرلمان

2019/09/23 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أدى وزير الداخلية السابق قاسم الاعرجي، اليوم الاثنين، اليمين الدستوري نائباً في البرلمان.

أدى وزير الداخلية السابق قاسم الاعرجي، اليوم الاثنين، اليمين الدستوري نائباً في البرلمان.وذكر مصدر نيابي في تصريح صحفي إن "قاسم الاعرجي ادى خلال افتتاح جلسة اليوم اليمين الدستوري نائباً في البرلمان".

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