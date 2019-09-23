وزير الداخلية يوقع مذكرة تفاهم أمني مشترك مع وزير الأمن الصيني

2019/09/23 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع وزير الداخلية الدكتور ياسين طاهر الياسري، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم أمني مع وزير الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية.

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