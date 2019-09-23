دائرة العيادات الطبية الشعبية تقرر فتح لجنتين طبيتين لفحص طالبي الحصول على إجازات السوق في الحسينية والتاجيات

2019/09/23 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت دائرة العيادات الطبية الشعبية اليوم الاثنين، فتح لجنتين طبيتين لفحص طالبي الحصول على إجازات السوق في الحسينية والتاجيات.

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