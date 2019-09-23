بلدية كربلاء تنظم حملة لتأهيل المجمع السكني الخاص بأهالي العشوائيات

2019/09/23 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة النبأ للأخبارنظمت مديرية بلدية كربلاء صباح هذا اليوم الإثنين حملة عمل موسعة لتنظيف مجمع النازحين السكني القريب من تقاطع منطقة الزبيلية طريق كربلاء / النجف والذي يحتوي على أكثر من 1000 كرفان سكني.

وقال مدير إعلام بلدية المحافظة ماجد ناجي في حديث لوكالة النبأ للأخبار، "قيام المديرية صباح هذا اليوم الموافق 23 / 9 / 2019، بإشراف ومتابعة لجنة الخدمات البلدية في مجلس المحافظة بحملة واسعة لتنظيف المجمع بواسطة الآليات الثقيلة الشفلات والقلابات إضافة إلى عمال التنظيفات والحدائق".

واضاف ناجي، "شملت الحملة رفع النفايات من الساحات العامة وقص وتعديل الشوارع الداخلية مع توزيع أكياس نفايات لنشر الوعي البيئي للحفاظ على النظافة للمجمع".

ومن جانبه آخر قال رئيس لجنة الخدمات البلدية في مجلس المحافظة جاسم حميد المالكي، إن "التنسيق مستمر مع بقية الدوائر الخدمية في المحافظة لتوفير كافة الخدمات لهذا المجمع كذلك التنسيق مع المنظمات الإنسانية والحكومية للوقوف على إحتياجات الساكنين لهذا المجمع".



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