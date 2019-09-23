العثور على فتاة قتلت خنقا في كربلاء

2019/09/23 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين، العثور على فتاة قُتلت خنقاً في إحدى المناطق العشوائية.وقال المصدر، إن "تم تبليغ القوات الأمنية عن وقوع جريمة قتل في عشوائيات حي النضال، وعند وصول قوة مختصة الى المكان المعني عثر على فتاة تبلغ من العمر 23 عاماً ملقاة على أكوام من الحجارة والنفايات مخنوقة وعلى رأسها آثار دم وقد كمم فهمها فمها بلاصق".

وأضاف المصدر، أن "مديرية مكافحة الإجرام شكلت فريق من ضباط ومنتسبين للتحقيق والتحري والوقوف على ملابسات الجريمة".

وتابع، أن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال القاتل في وتدوين أقواله وعرضه على القاضي المختص".



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