2019/09/23 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقيع اتفاقية امنية بين العراق والصين

الاثنين

23

أيلول

2019 :

04:46 pm

34

وقع العراق، اليوم الاثنين، اتفاقية امنية مع جمهورية الصين

الشعبية.وقال وزير الداخلية في تغريدة على حسابه تويتر: "خلال زيارتنا ضمن

الوفد الحكومي العراقي برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وقعنا

مذكرة تفاهم أمني مشترك بين وزارة الداخلية العراقية ووزارة الأمن في

جمهورية الصين الشعبية".واضاف: "سنواصل العمل مع الدول الصديقة للقضاء على الارهاب وتجفيف

منابعه".

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقيع اتفاقية امنية بين العراق والصين) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقيع اتفاقية امنية بين العراق والصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).