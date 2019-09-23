شاهد.. الاتفاقيات الاقتصادية بين بغداد وبكين ستكون اهم شراكة يوقعها الطرفان

2019/09/23 | 17:04

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الاتفاقيات الاقتصادية بين بغداد وبكين ستكون اهم شراكة يوقعها الطرفان

الاتفاقيات الكبيرة التي سيوقعها العراق مع كبريات الشركات الصينية

في مجال النقل والبنى التحتية ستكون اهم شراكة اقتصادية يوقعها

العراق منذ سنوات طويلة.

تقرير: محمد الكعبي

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